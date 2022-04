Abdeladhim DADOUCHE

• Une personne enthousiaste qui cherche une carrière dans une société bien réputée au niveau national ou international.

• Rejoindre un groupe de travail et orientée vers un but avant-gardiste dans un environnement concurrentiel en évolution rapide qui offre des défis à me prouver.

• Construire et développer les compétences et les connaissances acquises par les études

• Acquérir de nouvelles compétences et de consolider les fondations pour de futurs développements.





Mes compétences :

Catia

SolidWorks

CAO

CFAO

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad