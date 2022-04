Abdeladim ELBAKILI , Web Developer in National Centre for Scientific and Technical Research ( CNRST - Rabat , Morocco )



Mes compétences :

Javascript

Joomla 1.5/ 2.5/ 3.0

Photoshop

WampServer / PhpMyAdmin

HTML / HTML 5

JQuery

Virtualisation / VMWare

CSS 2 / CSS 3

SQL / MySQL

Dreamwaver

PHP / MYSQL

VB 6 / VB.Net

Programmation Procédurale

Wordpress

UML / UML 2

Merise

Photofiltre

Programmation orientée objet

JAVA / J2EE

Sql server 2000/2005/2008

Web 2.0

Microsoft SQL Server 2008

Java

Visual Basic .NET

UML/OMT

SQL

Rational Rose

Personal Home Page

NetBeans

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

Linux

HTML

ECLiPSe

Drupal

Cascading Style Sheets

Borland JBuilder

Adobe Photoshop

HTML5

Macromedia Dreamweaver

Adobe

Microsoft Windows 8

ITIL

Visual Basic 6

Spring Framework

Novell Netware

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

LAMP

Joomla!

Java 2 Enterprise Edition

IBM Hardwa