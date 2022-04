Abdelak LAKRAA

Je suis né au Maroc et grandi en France avec mes parents dans une culture « franco-marocaine ». Je fais mes premiers concerts dès l'age de 15 ans. Dix années plus tard, j'entre dans la vie professionnelle par le biais de la danse contemporaine. Je danse avec des troupes locales de l'Est de la France et de la Suisse ainsi qu'à l'Opéra National de Strasbourg avec des chorégraphes, metteurs en scène et compositeurs tels que Jackie Taffanel, Fabienne Abramovich, Stephanie Aubin, Yannis Kokkos, Richild Springer et Georges Aperghis. Je travaille en tant que comédien pour différentes troupes et crée ma propre Compagnie de Danse-Théâtre et musique. Parallèlement, je chante et joue des percussions avec le groupe OPULSE (acid-jazz) et créé «L'EPICIER ou l'Oreille du voisin » une commande du festival BABEL en 2001 à Strasbourg. Je compose et joue en live les bandes son de plusieurs spectacles de danse et de théâtre dans l'Est de la France et en Allemagne. En tant que vocaliste-improvisateur je chante avec des musiciens, des chanteurs, des danseurs et des plasticiens. En 2006-07, je crée un spectacle solo et le Groupe Abdelak & KAMACO et participe aux festivals « Jazz à Oloron » (64), « Eclats de voix » à Auch (32), « Jazz in Marciac », « Ravensare » à Toulouse (31). En 2007, je chante et joue avec l'orchestre de batteries « Les Elégantes Machines » sous la direction du batteur Francis Lassus ainsi que sur le CD de Francis Lassus. Je chante au sein du groupe vocal A'cappella "Elull Noomi" sur les scènes de Festivals à Paris, Marseille, Annecy, Montpellier... et sur les ondes de France Musique. Je sors mon premier CD 14 titres "Ad libitum" en 2010 et crée mon nouveau spectacle solo au festival off d'Avignon en juillet 2010. Actuellement, je participe à la création danse et clown-théâtre au sein de la Cie Clo Lestrade pour la création 2011 "Where is my place"



Mes Propositions et Compétences Professionnelles :



- Récital Voix et percussions : Je chante mes chansons accompagné d'instruments de percussions et d'un Boucleur (Appareil permettant d'enregistrer ma voix en direct pour accompagner mon chant). Pour les festivals, salles de Théâtre et à Domicile. Musique qui métisse l'Occident, le Maghreb et l'Afrique de l'ouest.



- Abdelak & Kamaco : Je chante mes chansons avec mon groupe. Même style de musique qu'en solo (plus haut) mais spectacle plus fort en énergie qui peut faire taper du pied et même faire danser le public.



- Stages, Atelier et Masterclass autour du Rythme, du Corps et des Mots qui "sonnent" pour Adultes, Adolescents et enfant dès 9 ans.



- Composition de bandes sons pour spectacles, films, clips...



- Projets artistiques autour du spectacle vivant ou dans le domaine de l'enregistrement de CD ou maquettes...



Mes Sites Web :

http://www.myspace.com/abdelak

http://abdelak.free.fr



Mes compétences :

Auteur

Auteur compositeur

Chanteur

Compositeur

Musicien

Musique

Spectacle