Tour à tour plasticien, danseur, photographe, cinéaste, vidéaste, poète, masseur, thérapeute, musicien, chanteur ... Je n'ai pas d' idée fixe. Peut-être pas assez...

Si, j'ai une idée fixe, un fil conducteur : contribuer au bien-être de mes proches et de l'humanité toute entière, en toute humilité et dans la plus grande simplicité.