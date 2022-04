Jean-Michel GAUDET

Passionné par l'aviation et l'automobile. Pratique la natation et ancien escrimeur.

Après avoir suivi une formation complète d'ébéniste-marqueteur, j'ai appris sur le terrain le métier du commerce en tant que cuisiniste pendant 6 ans chez les cuisines Schmidt.

En 2006 chez LBA Thivel en tant que que commercial itinérant sur 42/43/69, puis chef de secteur agencement.

Depuis le 1er juillet 2013, j'intègre l'équipe commerciale de la société KLEIBERIT CHIMIE, avec la responsabilité du secteur distribution sud France. Nouveau challenge professionnel chez un fabricant de colles, incontournable et reconnu sur le marché mondial.

Un objectif professionnel principal, le service et l'accompagnement des clients.

Nouvelle fonction depuis novembre 2014, j'intègre l'équipe industrie, nouveau challenge de développement.