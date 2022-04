Delphine BERTHAULT

Avec mon associée, nous avons créé la société Optim'Résa, destinée aux hôteliers.

Toutes deux professionnelles de l’hôtellerie indépendante, nous nous sommes aperçues d’un manque certain d’aide et d’accompagnement dans la gestion des sites de réservations pour les hôteliers. Nous souhaitons donc mettre notre expérience de yield manager, de responsable

réservations, et de responsable hébergement à la disposition des hôteliers afin de leur permettre de développer leur chiffre d’affaires et surtout leurs bénéfices !



Bourguigonne d’origine, j’ai fait toute ma carrière dans l’hôtellerie indépendante lyonnaise!

Passionnée de voyages, de gastronomie et d’oenologie, parcourir les régions de France pour les découvrir est toujours un grand plaisir ! Ma curiosité naturelle me pousse à entretenir ma culture générale et cette soif de connaissance engendre une grande ouverture d’esprit !

Rencontrer de nouvelles personnes, partager des ambitions, atteindre de nouveaux objectifs... telles sont mes motivations !





Mes compétences :

Hôtellerie

Recrutement

Vente

Développement commercial

Management

Formation

Comptabilité générale

Gestion administrative

Yield management

Revenue management