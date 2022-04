Abdelali ALAMI

Homme sérieux ayant bien éduqué mes 4 enfants hamdoulah ( 2 garçons ingénieurs un à l'ocp JORF marié avec une expert comptable qui travaille dans une banque crédit agricole et qui ont un fils et le second encore célibataire et travaille à Capgemini à Rennes en France ayant acquis récemment la nationalité française + 2 filles l'aînée ayant eu son BTS en France et travaille comme institutrice dans une école privé, mariée d'un artiste compositeur arrangeur et ayant 2 garçons et une fille. L'autre fille licenciés en économie et ayant obtenu son master à l'EMM à Casablanca et est cadre dans une banque, mariées d'un haut fonctionnaire et vient de donner naissance à un petit garçon)

En ce qui me concerne, je vie ma vie de retraité avec ma charmante femme dans un appartement que j'ai pu financé grâce au prêt hypothécaire de l'ocp que je viens d'achever et d'obtenir récemment la main levée

Hamdoulah, je suis un peu satisfait de ma petite pension et je ne dirais pas non à un poste convenable à ma situation