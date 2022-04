Abdelali AMAR

Ingénieur d'état en foresterie. ex inspecteur divisionnaire en foresterie. gérant d'un Bureau personnel dont les fonctions suivantes : - réalisation des travaux forestiers "pistes- travaux sylvicoles - travaux DRS-...ect"

- Environnement : étude d'impact en environnement agrée par le ministère " MATEV"

- Agriculture / étude , consultation " convention avec le "BNEDER"

- Aménagement des espaces verts.

cherche der relations dans ces secteurs merci.

et des coopération concernant les activités cités.

pour tous demande de partenariat fructueuse. veuillez me contacter sur mon @mail.

amarabdelaali@gmail.com.

salutation





Mes compétences :

Environnment

espaces verts

Foresterie