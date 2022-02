Abdelali HARIBE

Conseiller en orientation de l’éducation mon activité est d’accompagner, orienter, conseiller des bénéficiaires (élèves, étudiants, employés en formation continue...) pour se connaître, s’évaluer et faire un choix de formation réalisable qui répond à leurs vocations et à leurs compétences. De plus j’ai enseigné la technologie au secondaire collégial.

Mes formations et mon expérience professionnelle me donnent des savoirs en sciences et techniques approfondis, en sciences humaines et en pédagogie et me dotent des savoirs faire et des compétences nécessaire pour le conseil et la formation.



Mes compétences :

Coaching

Coaching scolaire

Education

Enseignement

Formation

Management

Orientation

orientation scolaire

Pédagogie

Psychologie