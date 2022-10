Abdelali HOUMANI

Titulaire d’un diplôme de « Technicien Spécialisé de Maintenance des Machines Outils et autres Machines à systèmes automatisé », à l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Génie Mécanique de Casablanca ISTA GM ,avec un stage de 3 mois à GAIT (Groupement Agricole Industriel de Tadla), et 3 mois au sein de l’OCP (office chérifien de phosphate) , je dispose d’une expérience de 2ans au sein de l’entreprise GAIT Groupement Agricole Industriel de Tadla où j’avais comme fonction la réalisation des pièces de rechange (Différents types de réalisation mécanique sur fraiseuse, tour, l’étau limeur) et d’autre machines-outils, et 6 mois comme Chef d’atelier dans la même entreprise, ainsi qu’opérateur mécanique au sein de la multinational suisse BUHLER pendant 6 mois ce qui m’a donné l’opportunité de maitriser plusieurs autres machines à savoir la canneleuse, rectifieuse et sableuse.



Mes compétences :

Notions de base en informatique

Démarrage des moteurs électriques

Automatisme (Grafcet et l’adder)

Installation et canalisation des câbles électrique

Mécanique générale

Lecture et interprétation d’un dessin mécanique

Catia logiciel

Électricité générale (MCC, MCA, Transformateur)

Maintenance industrielle