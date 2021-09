Passionné par l'Internet et le Multimédia, jai décidé de me lancer dans la vie active au poste de développeur web front-end afin de développer mes connaissances et mes expériences professionnelles dans ce domaine. Mon principal objectif est de devenir chef de projet. Aujourd'hui la programmation est importante pour la sécurité des informations de l'entreprise.



Mes compétences :

Javascript

Angular

TypeScript

NodeJS

React

ReactNative

Redux