Abdelfattah AMALOU

Je m'appelle A.FATTAH AMALOU , J'ai trente trois ans ...Je suis sportif avec excellence, je maîtrise tous les arts avec excellence, je veux savoir tous les savoirs(Psychologie,Sociologie, Philosophie, Culture Islamique, Politique Positive, Nazisme,Monarchie, Dictature, Ploutocratie,Impérialisme, Autocratie, Business et Arts Martiaux...), Je veux vivre l'instant par toutes les dimensions et je souhaite voir le monde comme un paradis enfin je me base dans ma vie sur le principe, sur la dignité et sur la noblesse pour me réussir dans la construction d'une vie personnelle tout à fait solide, sincère, fidèle, claire, amoureuse, indépendante et joyeuse avec ma mère, avec mon épouse KEME, avec ma petite famille et avec le Monde entier *-abdf*-am*-..



A.FATTAH AMALOU

AMANT DU MONDE

AMOUREUX DE L'HUMANITE.



Mes compétences :

Politique positive

Culture islamique

Sociologie

Ploutocratie

Philosophie

Psycologie

Dictature

Monarchie

Impérialisme

Autocratie

Lobbying

Nazisme

Businesses