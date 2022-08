Abdelfatteh ABDELFATTEH HAMMOUDA (HAMMOUDA)

Madame, Monsieur,

Je souhaite donner une dimension internationale à ma carrière.

Améliorer mes compétences linguistiques est indispensable dans cet environnement où français prédomine. En outre, acquérir une expérience pratique à l'étranger me donnera une crédibilité supplémentaire dans mes fonctions.

Je m'appelle hammouda abdelfatteh ,j'ai 31 ans et j'habite en tunis je suis un technicien supérieur en informatique spécialité système informatique et logiciels.

Je travaille système alarme et réseau informatique avec entrepreneurs de travaux publique et entrepreneur electrecite publique avec sous traitance .

Installation de systemes de surveillance et réseau informatique dans les chantiers travaux publics ( lycée , école primaire , parking , hôpital..)

Merci