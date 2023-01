Abdelhak DJEKHAR

La Carrosserie STREET AUTO est installée dans sa zone commerciale de Chambly dans le département de l Oise.

Elle est spécialisée dans la carrosserie et la peinture automobile depuis JUIN 2016 Notre équipe de carrossiers est à votre disposition pour tout ce qui concerne la remise en état de votre véhicule : la tôlerie, la peinture, le remplacement ou la réparation de pare-brise, la mise en peinture des plastiques...



Après réparations sur votre véhicule léger ou utilitaire, nous nettoyons l'intérieur et l'extérieur gratuitement.

Nous effectuons les enlèvements et livraison sur vos sites



Pour de plus amples renseignements sur nos travaux de carrosserie et de peinture automobile, nous nous tenons à votre disposition.



-LOCAUX 380 M2

-1 CARROSSIER PEINTRE

-1 CARROSSIER

-1 PEINTRE

-1 CONVOIYEUR ET LAVEUR

- 1 DEPANNEUR (SOUS TRAINTANCE) **selon le chiffre affaire une remise pourra être faite***

- CABINE DE PEINTURE

- un pont

- materiel de marque gys



CORDIALEMENT