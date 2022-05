Abdelhak KHALDOUN

Depuis 2001, j’occupe un poste Responsable d'Etudes/Développement au département d'ingénierie de la RATP.

J’ai eu l’opportunité de gérer les évolutions et les correctifs dans le cadre de la TMA (Tierce Maintenance applicative) des systèmes centraux SIEL BUS (Système d’Information En Ligne BUS) et de la TMA des systèmes centraux Télébillettique en faisant de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

J’ai eu également pour tâche la préparation, le suivi financier et technique des modifications avec les titulaires des marchés.



Depuis 2012, j’ai pour mission la conception, la modification, la vérification et la validation des postes de signalisation ferroviaire (METRO, TRAMWAY et RER).



Management :

- Management participatif, Dynamique de groupe, Gestion

d’équipes, Gestion de conflits

- Adjoint du responsable de domaine et encadrement de deux

stagiaires



Gestion :

- Elaboration des plans de charges et tableaux de bord, suivi

des activités, Elaboration et suivi des budgets

- Gestion et conduite de projets informatiques

- Coordination avec les sous traitants pour la description et

la réalisation des évolutions

- Responsable du projet PEHODIS (plateforme d’étude,

d’homologation, et diagnostics d’infrastructure Systèmes) du

département Systèmes d’information et télécommunication (Plus

de 100 utilisateurs, 10 fournisseurs, 20 applications dont

les applications critiques de sécurité et d’aide

à l’exploitation)

- Rédactions et passations de marchés publics (Marché Tierce

Maintenance application des systèmes centraux)



Technique :

- Vérification des programmes fonctionnels de signalisation

- Analyse des documents systèmes et des documents de signalisation

- Vérification des dossiers de principe des interfaces

- Vérification des graphes d’enclenchement informatique

- Réalisation des cahiers de test fonctionnels

- Etudes systèmes, Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, Recettes

et mises en service d’installations nouvelles

- Responsable technique du projet de centralisation du système

d’aide à l’exploitation temps différé

- Participation à l’étude, La mise au point et la mise en

service de la plateforme d’étude et développement

- Développements logiciels, Maintenance des systèmes centraux

et d’aide à l’exploitation

- Administration et gestion de la plateforme (réalisation de

scripts de reprise en cas d’anomalie,...)

- Mise en place d’outils de supervision, des normes et

procédures d’exploitation



Domaine d’expertise :

- Concevoir, vérifier et valider les installations de signalisation ferroviaire

- Technologie électromécanique (relais NS1)

- Technologie numérique (IHM et enclenchements informatiques)

- Administration des baies de stockage HP StorageWorks EVA

- Administration système et réseau HP-UX



Langages : C, C++, JAVA, XML, PHP, FORTRAN, TURBO PASCAL.

SGBD : Oracle, Access, SQL, Proc*C, JDBC.

Logiciels : MATLAB, MATHEMATICA, MATCAD, SAS.

Systèmes : Windows, UNIX, Linux.

Méthodologie : UML, Merise.



Qualité et sécurité :

- Mise en œuvre de démarches qualité et de satisfaction clients

- Contrôle et vérification de la mise en œuvre des processus de

modifications de logiciels de sécurité



Mes compétences :

Transport

SDF

MOE

Administrateur réseaux

Réseaux

Management des SI

Pilotage de projets

FMDS