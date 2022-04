Didier Hueber, marié quatre enfants, la cinquantaine débutante, oenologue amateur, passionné d'Histoire …..



Depuis plus de 20 ans j’occupe des postes de Direction Générale aussi bien en tant qu’entrepreneur qu’en tant que salarié ;



Entrepreneur j’ai créé et dirigé pendant 10 ans une SSII dans le domaine de l’informatique départementale et du contrôle de process , société qui a ensuite été cédée à ATOS.



Chez Computacenter dans une société initialement distributeur informatique, j’ai structuré et développé l’activité de services qui représente aujourd’hui 800 personnes et 65M€ de CA.

En s’appuyant sur une croissance externe décidée par l’actionnaire ( achat de 2 sociétés en 2 ans de 150 et 400 personnes ) j’ai structuré et développé l’activité de service autour d’une offre cohérente. Le mix service/produit était de 5% en 2001 ; il est aujourd’hui de 15%.





Dirigeant d’entreprise j’aime bâtir un projet, donner du sens à l’action, conduire le changement, fédérer l’équipe qui saura mener à bien l’ambition ainsi partagée.



Je recherche aujourd’hui un poste de Directeur Général ou Opération avec responsabilité complète du P&L d’une activité de service High Tech, division d’un groupe français ou filiale d’un groupe Anglo Saxon y compris désirant s’implanter en France





J’apporte aux entreprises



Très bonne connaissance du marché en France et compréhension des évolutions technologiques et de leur impact en terme de business

Capacité à développer et a gérer une activité de services ou le principal facteur de production est l’homme

Capacité à prendre et à tenir des engagements en termes de résultats dans un bon climat social.

Capacité reconnue à manager des équipes importantes (800 personnes)



Mes compétences :

CEO

Commercial

Conduite du changement

Développement

Directeur commercial

Directeur des opérations

Directeur général

Manager

Microsoft Operations manager