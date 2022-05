Patrice BERNARD

Membre du Comité de Direction.



Véritable force de proposition auprès des Directions Générales pour élaborer un système

d’information en parfaite adéquation avec la stratégie de la société.



Véritable gestionnaire sachant optimiser le budget d'investissement et de fonctionnement et veiller à

son respect.



Garant de la disponibilité des solutions, de leur sécurisation et de leur évolution.



Manager sachant gérer la complexité, organiser, contrôler et se concentrer sur des

objectifs.



Leader sachant inspirer, être influent, rassembler et donner une vision.



Management d’équipes multiculturelles (25 personnes) dans des contextes à forte

résistance au changement.



Elaboration du budget de la DSI (9M€), des risques financiers et humains.



Audit, refonte et direction d’un système d’information via une optique entrepreneuriale et

visionnaire.



Gestion de la conduite du changement dans des environnements complexes.



Mise en place d’un Service Clients.



Mes compétences :

Relationnel

Management

Direction des systèmes d'information

Méthode agile