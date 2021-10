Philippe LEGRAIN

Actuellement spécialisé en cyber sécurité industrielle et dans les administrations



Compétences fonctionnelles :



- Sécurité systèmes et réseau.

- Architecte de Systèmes TV Numérique à péage complets, toutes technologies de diffusion.

- Spécialiste en transmissions sécurisées de données (confidentialité, intégrité, disponibilité).

- A l’international, support technique en avant-vente de systèmes complexes, conseil clients.

- Management d’équipes.

- Conduite de projets.

- Interface technique transverse (R&D, marketing, avant vente, clients finaux).

- Veille technologique et concurrentielle.

- Formateur (TV numérique à péage, conseil et sensibilisation en sécurité, génie logiciel).

- Représentation du Groupe Canal+ et de Nagra à de nombreux salons professionnels.

- Innovant, sens du contact et de la négociation, bonnes qualités d’analyse et de synthèse.



Compétences métier :



- Sécurité des Systèmes d’Accès Conditionnels, DRM, et systèmes périphériques tiers.

- Cryptographie symétrique et asymétrique.

- Systèmes informatiques centraux et distribués à haute disponibilité.

- Expérience dans le paiement sécurisé (Interface avec le GIE Carte Bancaire).

- Identification par authentification forte : ICG (PKI).

- Architecture HW (smartcards et chipsets) et SW des décodeurs (Linux, OpenTV, Java).

- Familier avec les Critères Communs V 3.1 ISO 15408 (EAL, AVA_VAN), FIPS 140.2.

- Normes MPEG et DVB.



Environnements techniques :



CAS, DRM, réseaux IP, protection et distribution de contenus (broadcast, broadband, IPTV, OTT, ABR, CDN), modes de consommation (Abonnement, Catch-up, VoD, PVR, mutiscreen). Autres : Centres de diffusion numérique, plates-formes de services VoD. Middleware Linux, OpenTV, Java. Smartcards, secure chipsets.



Mes compétences :

Set Top Box

Télévision numérique

Avant vente

VoD

Cryptologie

IPTV

CAS

DRM