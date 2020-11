Emmanuel LE STRAT

CHEF DE PROJET PRODUCTION INFORMATIQUE



25 ans d'expérience en informatique technique m'ont permis de développer des compétences pour:



~ Piloter des projets de production pour les systèmes d'informations, plateformes de services réseau

~ Animer et améliorer l’exploitation des services, en assurer les évolutions et leur intégration en production

~ Maîtriser les opérations, les incidents, dans le respect des engagements et contrats de services

~ Gérer les projets d’études techniques et les équipes de réalisation technique.

~ Rédiger les schémas directeurs d’infrastructures, systèmes et réseaux, concevoir les architectures

~ Intégrer et administrer les systèmes techniques, gérer les configurations, installations.



Après une première expérience dans une SSII à concevoir et développer des systèmes d'informations orientés télécoms, j'ai participé à l'aventure d'un nouvel opérateur de télécommunications, BOUYGUES TELECOM, que j'ai rejoint 1 an après sa création.

Les différents postes occupés m'ont permis d'exercer des métiers menant des études à la production en passant par l'architecture et de développer une culture technique et opérationnelle dans un contexte réactif, avec notamment des services rendus aux clients 24/24h 7/7j.



Je souhaite poursuivre mon parcours professionnel dans des environnements techniques et humains enrichissants, dans une démarche et avec des objectifs orientés clients, tant internes que finaux.



Mes compétences :

SQL

Informatique

Linux

Oracle

Architecture informatique

ITIL

QoS

Architecture SI

Gestion de projet

TCP/IP

Gestion de la production

Patrol

Sauveteur secouriste du travail

Freemind

VMware ESX

Virtualisation

Banc de tests

HP Quality Center

UNIX