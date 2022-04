Hakan HARTLAP, ITIL, PMP

Issu du monde de la Relation Clientèle et des Télécoms je suis un Responsable Opérationnel en Production Informatique doté d’une expérience de 24 ans dans le Service Delivery, le Management d'équipes opérationnelles et le Pilotage de projets en production informatique.



Je possède les certifications ITIL Foundation et PMP.



Mes domaines d'intervention sont :



- le Service Delivery

- les Opérations ITIL (transition, exploitation et amélioration continue des services)

- le Customer success management

- la Gestion de projet en production informatique



Le client est au cœur de mon engagement.



Mes compétences :

VoIP/ToIP

Windows

IVR

UNIX

Télécommunications

Service Delivery Manager

CTI

SQL

Avaya CMS

SS7

Management de projet

Management

Gestion de crise

C++

Gestion de projet

Nice

ISDN

Weblogic

Oracle

Gestion des services informatiques

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Relations clients

Gestion d'incidents

ITIL

Gestion de la production

Pilotage de projets

Pilotage fournisseurs

TMA

VMWare

Windows server

Services Clients

Maîtrise d'ouvrage

Knowledge Management

Gestion Projet

SLA

Gestion des changements

Infogérance

Amélioration continue

Contrat de services

Test