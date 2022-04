Francis PICOT

Offre du moment : Team Leader Postes de Travail / Client final / Contexte international / CDI



Je dirige un cabinet de recrutement et de conseils en informatique :



Nous intervenons dans le cadre de missions en France et en Europe, dans le cadre de missions de recrutement de profils spécialisés dans la sécurité des SI, le Big Data, le domaine Digital, ...



Nos consultants possèdent plus de 15 années d'expérience en recrutement et gestion de ressources humaines en informatique acquises en ssii, cabinet de conseils et chez des clients finaux.



Nous recrutons des profils allant du Développeur au Directeur des Systèmes d’informations.



Retrouvez nos actualités sur http://www.projeticone.fr/actualites



Nous recherchons actuellement pour des clients finaux, des Editeurs de logiciels et des Agences digitales les profils suivants :

- Chef de projets MDM / ESB

- UX Manager

- Architecte Réseaux / Sécurité

- Architecte Big Data

- Développeur Hadoop / Spark

- Ingénieur système Active Directory

- Chef de projets MOE / Digital

- Directeur de projets E-Commerce

- Chef de projets SI / Java

- Chef de projets SI Financier



Retrouvez nos opportunités de carrière sur http://www.projeticone.fr/espace-cadres/offres-demploi



Mes compétences :

Recrutement informatique

Marketing

Management

Gestion des compétences

MBTI

16PF

FIRO B