Francis PICO

Il y a des rencontres et des situations qui comptent, qui font sens. Ma formation en administration et gestion des entreprises et mes débuts dans la recherche en formation m’ont permis d’approcher et de travailler au plus près avec des dirigeants.



Ces premières expériences m’ont permis d’être à leur écoute et d’apprendre à construire, proposer et mettre en œuvre des solutions sur mesure. La compréhension des organisations et de leurs ressources humaines, le goût du management par la performance, ont donc très tôt orienté mes choix de formations et de carrière.



Chez ACS Consultants, cabinet indépendant, notre mission est d’accompagner la conduite de projets de modernisation dans des environnements qu’il faut comprendre et appréhender.



Je conçois la formation et le conseil autour des valeurs auxquelles je crois : respect de l'engagement, innovation, goût du défi, générosité, développement du capital humain.



En tant que directeur des opérations, je place ces valeurs au cœur de nos interventions en conduite de projet de modernisation, certifications qualité, environnement et sécurité, développement des ressources humaines, lean management.



J’aurai plaisir à construire de nouveaux projets sur lesquels ACS pourra vous accompagner.



Mes compétences :

Ingénierie des compétences

