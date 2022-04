Aurélie BONNAZ

Après plus de 10 années d'expérience en marketing et communication, dans les domaines de l'industrie télécoms et de l'innovation, mes compétences dans ce domaine (communication externe, interne, événementielle, web...) me permettent d’avoir une vision globale et flexible des enjeux de la mise en place d'une stratégie de communication : en tant que support des ventes mais aussi comme étant l'assurance de la visibilité de l'entreprise dans son écosystème. Mais les paillettes ne suffisant pas, j'aime aussi agir en profondeur, dans les méandres de la société pour mesurer les enjeux et m'assurer de l'engagement et de la motivation de chacun : la communication externe oui, mais en revalorisant la communication interne, en rappelant les principes de la bienveillance oubliée..



Spécialisations :

- Développer un plan de communication en accord avec la stratégie de l'entreprise

- Accompagnement de la direction dans la stratégie d'entreprise

- Définir et déployer les supports de communication selon les objectifs

- Piloter les projets de communication internes (culture d'entreprise, les DO / Don't, comment faire de ses équipes des ambassadeurs de l'entreprise, ...) et externes (événementiel : journée portes ouvertes, club utilisateurs, interview ; web : content (+ traduction en anglais et espagnol), stratégie web social, rédaction des cahiers des charges, suivi, stratégie digitale, recherche des influenceurs ; supports print : brochure, papeterie, fiche produit

- Etablir et respecter un budget

- Anticiper et gérer un planning

- Manager une équipe

- Choisir et coordonner des prestataires



- Traduction vers l'anglais et l'espagnol



Mes compétences :

Marketing

Web

Fibre optique

FTTH

Réseau

Événementiel

Print

Communication