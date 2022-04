Abdelhakim AYACHI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Administrateur SAP:

- - Gestion des utilisateurs, profiles, Roles.

- - Advanced Key user module : PM, SD, MM, FI/Co, MD, et PP

* Administrateur CAO:

- - Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

- - Gestion Master Data

- - Gestion des modules: optimisation, Tools, Machines Administratos, warehouse ...

- - Kanban automatique: CAO Serveur.

- - Kanban automatique: CAO Client et SAP Serveur

* Administrateur PLS:

- - Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

- - Gestion Module Production Orders: suivi de la production en temps reels,

- - Gestion Module Material Order Management

* TopWin:

- - Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

- - Installation configuration et mise en marche des machines de coupe (Komax...)

- - Interfaçage avec CAO: travail en mode connectée

* Maîtrise parfaite des outils de développement .Net et SQL

* Développement des solutions mobiles de traçabilité

* Aptitude à la maintenance des équipements et des solutions informatiques,

* Consultant en traçabilité,

* Connaissance des modes de suivi d’amélioration continu de la qualité : AMDEC, PDCA, KAIZEN, QQOQCCP, 5S, 5P …

* Certifié Motorola Business Solution,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Traçabilité

Conseil

Code barres

Management

SAP

CAO

C#

Gestion de projet

5S

Linux

Microsoft Windows Server

Amélioration continue

AMDEC / FMEA

Kanban

Lean Manufacturing