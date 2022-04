Daniel VERGER

Corhofi est une société implantée sur une partie de l'Europe spécialisée dans le financement de produits de Sécurité, informatique,Téléphonie,Audiovisuel, post-production, cinématographique, médical et industriel.



Nous fédérons aujourd'hui un parc Européen de 10000 clients et 3000 partenaires fournisseurs de Bien d'Equipement qui préconisent nos solutions de financement auprès de leurs clients.



Nous intevenons sur un panel de clients très large qui va de la PME à la société internationale

De grandes entreprises Accor SMV Groupe Renault Alstom Limagrain « Pain jacquet » Fiat (Suisse) Groupe VINCI Energies « entreprise Gauriau, Sdell.. » Conforama Intermarché Leader Price Carlson Wagon lits Auchan Carrefour Leclerc C-Discount LVMH - Horlogerie et Joaillerie (Suisse) Tagheuer Fortis Assurances Infogrammes (Atari) Cabinet Huglo et Corinne Lepage Des PME industrielles Novacel Sotralentz metal industrie Axe Group Demo injection ...



Des entreprises du Secteur Tertiaire Cabinet Barthélemy Stéphanoise des eaux Point P SQLI Solving International Icade GFF Sofrastock ...



Nos sources de financement proviennent d' établissements bancaires europeens de 1er rang qui nous permettent une plus grande diversité et quantité de financement. Notre premier métier a été le financement de matériel informatique puis celui de Biens d'Equipements pour répondre à la demande de nos clients.



Cette souplesse nous permet par exemple de faire régulièrement :

1- Rachat de parc machines acquises sur fonds propres ou financées sur des durees trop courtes.

2- Possibilité d'ajuster le financement au type de bien financé : dégressif, progressif et linaire.

3-Décalé de paiement



