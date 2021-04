Daniel VERGER

Je suis un passionné de la solidarité et du développement durable.

Je suis président du CLONG-Volontariat, un collectif d'ONG envoyant des volontaires pour la solidarité internationale.

J'aime favoriser la coordination et la mise en réseau, pour créer des synergies. J'ai développé une expertise en matière de renforcement des capacités de la société civile. J'apprécie de pouvoir faire évoluer les organisations dans lesquelles je suis engagé.

J'aime aussi beaucoup aider chacun à donner le meilleur de lui-même, ce qui est au coeur du management.

J'ai vécu plusieurs années, avec ma famille, en Mauritanie et au Mali, comme responsable d'ONG.



Mes compétences :

Humanitaire

Volontariat

Management

Société civile

renforcement de capacité

Action sociale

Développement durable - transition écologique

Prospective

Géopolitique