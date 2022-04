Daniel VERGER

·CORHOFI (Opérateur financier dans le domaine des nouvelles Technologie).



Vous avez des besoins soit pour votre société ou pour vos clients, le groupe Corhofi peut vous proposer l'offre de financement la mieux adaptée à vos besoins.



Si Vous voulez financer de l'informatique, nous sommes en mesure de prendre en charge la globalité de votre projet, nous prenons en compte le matériel et ou le logiciel, l'installation, le paramétrage, la maintenance et dans certain cas le consommable.



Nous intervenons également dans le financement de matériel médical, industriel, sécurité, surveillance,téléphonie, impression ect.......



EN Location avec option d'achat



Location Évolutive



DECONSOLIDANT



Mes compétences :

location

Financement