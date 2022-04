Fabien PERRET

15 ans d’expérience basés sur le Lean Management,

L’excellence s’atteint par l’implication de tous, par le partage des réussites et l’adhésion de chacun à la stratégie de l’Entreprise.



Après 10 ans d'expérience industrielle dans 2 sociétés en expansion, le poste de manager dans le monde du Service m'a permi d'acquérir une expérience en management et en gestion de projet basée sur la satisfaction clients. Accompagner les collaborateurs et les équipes clients dans un cercle vertueux est l'application de ma méthode de travail : répondre dans les plus brefs délais aux problèmes rencontrés par les collaborateurs et mettre ainsi en oeuvre une logique d'amélioration continue et de remise en question de nos méthodes de travail.

-----------------------------------------------------------------

Depuis 2008 : manager chez Cegid. Responsable d'une équipe de chefs de projets dont les missions sont la réussite de l'implémentation de nos ERP (ManufacturingPMI, PMI, GED et SCM)

- > 2006 à 2008 : CLIPSOL - responsable de site - responsable logistique

Mise en place de Kanban sur les postes de travail, mise en place et stabilisation du 5S, développement d'un esprit Lean

Encadrement d'une équipe de 12 personnes

- > 2005 : CLIPSOL - responsable ordonnancement/lancement.

Fiabilisation du configurateur de donnée de l'ERP

Mise en place du MRPII avec le directeur industriel

Encadrement de 2 techniciens

- > 2001 à 2004 : CLIPSOL - responsable de production - chef de projet

Mise en place de l'ERP Pack PMI de PMI SOFT

Gestion des approvisionnements et des achats

Gestion de la maintenance et des méthodes

Gestion de la production

Gestion des expéditions

Encadrement de 40 personnes postées ainsi que de 2 techniciens



- > 1998 à 2001 : RICHARD PONTVERT PARABOOT - technicien méthodes

----------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la production

Lean

Energies renouvelables

Amélioration continue

Management

Analyse Transactionnelle

Plongée sous marine

Programmation neuro-linguistique