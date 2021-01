Bénédicte POINSARD

Après de belles expériences professionnelles en communication, management de la formation et marketing, exercées au sein de PME et de grands groupes, j’ai rejoint Moët-Hennessy, la branche Vins et spiritueux du groupe LVMH, pour prendre en charge les projets de formations informatiques, technologiques et digitales de toutes les entités de l’entreprise, en France comme à l’étranger.



Dans un esprit de tradition et d’innovation, ma mission consiste à répondre aux besoins de formation et de perfectionnement des collaborateurs travaillant pour des marques aux savoir-faire remarquables (Moët et Chandon, Dom Pérignon, Krug, Ruinart, Veuve Clicquot, Hennessy, Mercier, Glenmorangie, etc .) dont certaines sont plusieurs fois centenaires.



Passionnée de web 2.0, formatrice et conférencière sur ce sujet (près de 1000 personnes formées), j’ai créé le groupe COMMUNICATION 2.0 sur LinkedIn, 1er groupe francophone consacré à la veille et aux échanges sur ce thème, et qui compte plus de 10 000 membres.



J'ai aussi créé, avec mes partenaires de la "Bande Destinée", la BD "Les Bonnes Pratiques sur les réseaux sociaux" : http://bit.ly/1rJPfz1



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Social média Strategist

Ingénierie pédagogique

Community Development

Réseaux sociaux professionnels

Stratégie de communication

Communication

Personal Branding

Recherche

Conseil

E-reputation

Réseau

Coaching

Web 2.0

Management

Presse

Gestion de projet