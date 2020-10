Jean-Marc ZELLER

Grand voyageur, curieux , observateur des tendances et du monde .Professionnel de la Recherche Marketing . Membre du conseil d'administration de L'ADETEM (Association Nationale des professionnels du Marketing) , Co-Président du Club Etudes Marketing de L'ADETEM.

A ete Responsable d'Etudes Marketing annonceur pour Danone Konenbourg , Heineken, Pernod Ricard,LVMH , Diageo mais aussi Directeur International D'IPSOS . De puis 2011 DG de Kalao Etudes et Marketing spécialisée dans les études en Espagne et en Afrique francophone.

Auteur de conferences et d'articles sur le Marketing 2.0, les communautés virtuelles , sur l'Ethno-Marketing, la fonction Consumer Planning , le monde de la nuit et aussi formateur à l'Academie Marketing Diageo sur le DWBB (Diageo Way of Brand Building).



