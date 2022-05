Philippe GAUTHIER

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Gestionnaire paie et Administration du personnel, sur Paris ou proche banlieue.



Dans le cadre de mon parcours professionnel, j’ai acquis de solides compétences dans le domaine de la paie, des charges sociales et la gestion du personnel.



Rigoureux, doté d’un bon relationnel, j’apporte à l’entreprise mes expériences professionnelles , mon investissement et mon savoir-faire; ainsi je possède une bonne connaissance des diverses tâches inhérentes à la fonction de Gestionnaire Paie: gérer l’émission des bulletins de paie, traiter les absences du personnel et réaliser les déclarations sociales obligatoires.

D’autre part j’ai rédigé les contrats de travail et effectué les obligations légales.



Habitué à répondre aux contraintes de l’entreprise, je m’implique très fortement dans mon travail en veillant à respecter scrupuleusement les critères de délai et de qualité.



Lors de mes précédents postes, j’ai travaillé dans divers environnements (industriel, commerce, santé, cabinet comptable).



Disponible immédiatement, je suis à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.



Tél : 06 63 70 63 89

Email : philippe_gau@yahoo.fr



Mes compétences :

Charges sociales

Paie

Gestion du personnel

Reporting

Courrier de gestion

Comptabilité

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Formation professionnelle

Gestion des ressources humaines

Recrutement