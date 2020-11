Philippe GAUTHIER

Plus de 1000 chantiers ou missions réalisées en éducation et formation (Grandes écoles, universités, écoles et organismes de formation professionnelle, entreprises, chaires de recherche et mécénat...) :



- Conduire des projets et des dispositifs de formation et de reconnaissance des compétences

- Réaliser des missions de management de transition, démarches qualité, démarches de progrès

- Conduire des recherches en éducation, des recherches-actions, des analyse de pratiques, VAE

- Auditer, diagnostiquer des organismes ou établissements



- Former au Management, à la conduite de projet ou de changements, à la reconnaissances des compétences



- Former des formateurs et certifier des accompagnateurs de la Démarche Portfolio et ePortfolio

- Accompagner la démarche Portfolio et coaching professionnel

- Accompagner des praticiens réflexifs dans leur projet de développement professionnel tout au long de la vie





