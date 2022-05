Philippe GAUTHIER

Après plus de 17 ans sur SAP, je maîtrise les modules FI et CO.

J'ai effectué de nombreux projets et j'ai acquis plusieurs expertises notamment :

- la mise en oeuvre des IFRS en environnement SAP (utilisation de new GL et migration),

- Des roll outs, re ingéneering de processus, mise en oeuvre de nouvelles fonctionnalités

- la mise en oeuvre de comptabilités, les exercices écourtés, le suivi des coûts d'exploitation, l'analyse de marge, le calcul de coût de revient réel et standard et dans l'archivage des documents Finance.

Actuellement j'effetue une mission autour du Material Ledger en fabrication à la commande et une migration NewGl/Implementation des regles IFRS pour un groupe Européen et j'assit pour une réorganisation de la fonction du contrôle de gestion et du reporting pour un groupe industriel international.

Je suis disponible à partir de septembre 2014





Aujourd'hui consultant indépendant, j'interviens en priorité sur les axes:

Lille < - > Bruxelles;

Lille < - > Paris.

Mais j'interviens sur l'ensemble de l'europe. Mes clients actuels sont basés sur:

Nord pas de calais

Lausanne

Region de Nice







N"hésitez pas à me contacter pour des propositions de missions (Spot comme long terme) ou simplement pour une question sur SAP.





Modules expert: FI-GL, FI-GL-FLEX, FI-AP, FI-AR, FI-BK, FI-AA, FI-SPL, Migration NewGL (scenario 5), Mini-HR, FI-TV, SD-BIL

CO-OM, CO-CCA, CO-PC, CO-ML, CO-PA, EC-PCA, Archivage Finance



Mes compétences :

SAP FI/CO

SAP IFRS

SAP CO PC

SAP ABAP

SAP SD

Sap mm

SAP authorisation

IFRS

SAP Newledger

Expert

SAP

Controlling

Consultant

Reporting

Archivage

Finance

Freelance

Retail

Roll out

FI CO AA IM

Product costing

Investment Management

Financial Controller