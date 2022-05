Philippe GAUTHIER

2010 - Co-fondateur et directeur général de la SAS Data Assurance (Blagnac)

Data assurance propose une solution d'externalisation informatique flexible et compréhensive avec la vision d’offrir une solution à bas coût personnalisée pour les petites et grandes sociétés.



2009 - Co-fondateur et directeur administratif de la SAS GCSPS (ALBI)

GCSPS propose une solution logicielle informatique adaptée aux coordonateurs SPS.



2003-2013 - Créateur et gérant de la SARL 123InformatiquePME (Albi)

123InformatiquePME est le nom commercial de la société à responsabilité limitée P.G.I., cette société a pour objet, l'achat, la vente, la distribution en gros et en détail par tous moyens de matériel et de logiciel informatique et tous supports, informatiques, multimédias; la réalisation de toutes prestations de services informatiques; le conseil et l'organisation en informatique.



2001-2004 - Responsable d’exploitation Société 123Multimedia (Toulouse)

Mise en place et gestion des serveurs de production de la société 123Multimedia, mise en place de batterie de serveur web (Web Farm) et de Base de données redondante pouvant répondre a un flux de demande très important.



1993-2001 - Informaticien détaché à AIRBUS INDUSTRIE Société FAST (Blagnac)

Infogérance du parc informatique d’Airbus Industrie, création de la cellule back-office pour la validation des logiciels de la société.



Spécialités : Architecture Serveurs, Sytème informatique, Data Center, Achat/Vente informatique, Création site web, Téléphonie d'entreprise, Cluster



Mes compétences :

Backup

Data center

Data Centre

Informatique

Matériel informatique

Ordinateur

Sauvegarde