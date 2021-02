Gilbert SANZ

Profil : Organisé, Polyvalent, Multitâche.



Management :

Encadrement d'équipes pluridisciplinaires : interface entre la réalisation technique et les équipes commerciales, gestion des plannings de développement, rédaction de cahier des charges, encadrement des équipes design et intégration sur des projets internet.



Gestion de projet :

Etude de faisabilité, analyse, suivi de projet, planning et recettes. Aspects juridiques, sécurité et évolutivité. Gestion des risques (intrusions, dépassement de délai ou de budget).



Systèmes et développement :

Langages de développement : C#, C, C++, VB/ JS, ASP, PHP, etc.

Logiciels : Visual Studio 2008, Microsoft Office, etc.

Systèmes d'exploitation : Windows toute version.



Bases de données :

Conception, mise en oeuvre et administration de bases de données SQL Server.



Réseau :

Serveurs HTTP, FTP, Real-Vidéo, Real-Audio, NetShow.

Serveurs DNS, Mail, Radius, Proxy, R.A.S.

Solution AudioWeb, Kiosque Micro, Global Extranet.

VPN & Firewall.



Internet :

Installation, conception et administration de sites Internet sous IIS. Convergence des médias Internet / téléphonie fixe et mobile, SMS, etc. Développement de solutions audio/vidéo sur Internet. Développement de frontaux vers les bases de données. Logiciel de gestion de la programmation d'une chaîne de TV (123Sat). Développements (robots de mail, kits de connexion, etc.). Conception et réalisations de Web Services. 20 millions de visites sur le réseau de sites Index Multimedia: Tchatche.com, Logosonnerie.com, Magikbiz.com, Meexup.com, Micropaiement.com.



Informatique de gestion :

Conception et réalisation de tableaux de bord et d'intranets / extranets. Formation de Superviseur Business Object (Reporting / Data Mining).



Mes compétences :

