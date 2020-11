Sindy SÉRÈMES

Après un parcours au sein d'une agence de travail temporaire dans le secteur tertiaire (Adecco), puis dans une ESN (Solutec Paris), j'ai rejoint l'équipe d'Happy to meet you à Rennes en mars 2017.



Happy to meet you est une société de conseil en recrutement et e-réputation RH qui accompagne ses clients dans leur recherche de talents.

Nous sommes le pont entre les talents d'aujourdhui et les entreprises de demain.



Consciente de la transformation de mon métier de Chargée de recrutement, j'ai eu à coeur de rejoindre Happy to meet you, pour prendre le tournant digital et adopter une nouvelle approche avec les candidats avec au coeur de cela : la proximité, l'écoute, la bienveillance, un esprit positif et de la bonne humeur.



J'aspire alors à rester une « Happy recruteuse », avec le sourire, pour recruter des profils essentiellement IT (infra, MOE, AMOA) du fait de mon parcours et également ouvrir mes horizons.



Et si vous vous reconnaissez dans ces valeurs et que vous avez les compétences nécessaires pour occuper les postes ci-dessous, n'hésitez pas à me contacter, je recrute actuellement :

- 1 Consultant(e) Infrastructure Cloud H/F à Vannes ou Nantes ou Rennes

- 1 Ingénieur(e) Informatique Industrielle MES - H/F à Betton

- 1 Développeur(euse) connecteur JAVA/JEE - H/F à Rennes

- 1 Ingénieur(e) Simulation, Modélisation et Algorithmes - H/F à Bruz

- 1 Développeur(euse) Back-End confirmé - H/F à Saint-Jacques de la Lande

- 1 Développeur(euse) Back-End - H/F à Saint-Jacques de la Lande

- 1 Coordinateur(trice) SI International - H/F à Laval





Mon contact : sindy@htmy.fr / 06 25 65 51 51



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Sourcing

Entretien

Profils IT

Management