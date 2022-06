Fred Cordier

Fort de multiples expériences en comptabilité, en gestion et en consolidation dans des secteurs d’activités variés, celles-ci m’ont apporté de solides compétences professionnelles et diverses capacités que je souhaiterais mettre à profit dans votre société.



Aujourd’hui en tant que conseiller en gestion et en pilotage comptable, j’accompagne et guide les dirigeants d'entreprises pour les aider dans leur comptabilité courante d’entreprise l’élaboration du bilan et compte du résultat pour la clôture mensuelle. En mettant aussi en place le suivi budgétaire, concevoir et établir les tableaux de bord de l'activité hebdomadaires, mensuels ou trimestriels et obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat, de leur permettre d’avoir une meilleur rentabilité, d’optimiser la trésorerie de l'entreprise,...





FC CONSULTING accompagne et guide les dirigeants d'entreprises pour les aider dans :



La création et la reprise d’entreprises

La gestion au quotidien

Le suivi et l’optimisation de votre gestion

Le développement commercial

L’accompagnement des entreprises en difficulté



Une présence dans l’entreprise, convenue contractuellement



Mensuelle,

Trimestrielle,

Semestrielle,

Ou selon les attentes du chef d’entreprise





FC CONSULTING vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, jusqu'à la concrétisation finale.





FORMATION:

Création et Gestion des Entreprises – BGE 2009/2010

Niveau D.E.C.F – CNAM (cours du soir)

D.P.E.C.F - LILLE II – 1991

Baccalauréat Professionnel Bureautique et Comptabilité – 1989

B.E.P & C.A.P comptabilité – 1987



