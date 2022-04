Cyril CORDIER

Bonjour



Après une expérience de plus de 10 ans dans divers fonctions qualité (production / client / projet / fournisseurs), j'aime maitriser et anticiper le sujet sur lesquels je travaille. Pragmatique et méthodique, j'attache beaucoup d'importance à la décomposition des problèmes et à la communication.

J'ai été très souvent amené à piloter les résolutions de problème en impliquant les compétences des autres (management direct et indirect)

Je cherche maintenant à mettre ses compétences au profit d'un service qualité dans la région de rouen



Mes compétences :

Autonomie

Méthodologie

Rigueur

AUDITEUR INTERNE

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE