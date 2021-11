Jean-Michel REBOUL

Maître de conférences à l'ESIX Normandie, j'ai la responsabilité de l'enseignement du génie électrique, capteurs, transferts thermiques et thermodynamique sur les deux premières années du département Génie des Systèmes Industriels de l'Ecole.



J'ai aussi la charge le suivi de l'insertion professionnelle de nos diplômés (plus de 1000 ingénieurs formés depuis la création de l'école en 1993) et je fais aussi partie de l'équipe des relations internationales à l'Ecole. Je suis correspondant Erasmus de la FH du Vorarlberg (Autriche), premier partenaire universitaire européen de l'Ecole depuis 2003.



Mes travaux de recherche effectués au LUSAC à Cherbourg portent sur la caractérisation électrique des diélectriques et isolants avec une activité contractuelle auprès d'industriels régionaux. Je travaille sur les materiaux polymères, céramiques et composites intervenant dans la fabrication de produits comme les gaines de cables, isolateurs et condensateurs.



Mes compétences :

Électrique

Génie électrique