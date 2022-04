Jean-Michel REBOUL

Artiste photographe, j'ai travaillé en particulier pour des architectes afin de donner une vision originale et valorisante de leur travail.



Je recherche des entreprises souhaitant donner une touche artistique à leur décor d'accueil et leurs bureaux par des photos réalisées à partir de leur quotidien, bâtiments, salles, produits et outils de production pour personnaliser et valoriser leur environnement.

Des tirages grands formats et sous cadre pourraient ainsi égayer leurs bureaux et salles de réception de manière personnalisée et moins anonyme qu'avec des banques d'images.



Je suis prêt à minimiser ma prestation (hors frais techniques) pour qu'une entreprise puisse me servir de vitrine afin d'étendre ma clientèle.



Contactez-moi si vous êtes intéressés après avoir découvert mes réalisations sur mon site http://www.jeanmichelreboul.net



Je travaille également autour de la danse en liaison avec le festival Montpellier Danse et le Centre Chorégraphique National.



Mes compétences :

Webmaster

Webdesign

Création

PAO

Photographie

Édition

Photo

Art