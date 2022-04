Bruno ADELE

J'ai découvert l'informatique peu de temps après les années 80, c'est le début de l'informatique grand public, en 94 apparait le système d'exploitation Linux et Internet.



Autodidacte, j'ai appris différentes technologies pour m'orienter dans l'élaboration d'architecture système. 15 ans d'expérience dans le milieu IT avec une large expertise, qui peut s'étendre du développement à l'élaboration d'infrastructures informatiques.



Je suis constamment à l'écoute des nouvelles technologies pour apporter des solutions simples et les moins onéreuses. Persévérant, je mets tous les moyens pour trouver une solution à un probleme.



Voici un résumé de mes compétences



Systeme & Réseaux:

- Etude d'architecture & mise en production de système performant et redondé à faible cout.

- Mise en place de système de virtualisation redondant avec support HA

- Mutualisation des services entre filiales et réduction des coûts



Developpement:

- Création de divers programme afin d'automatiser des tâches

- Benchmarking et amélioration de performance



Veille

- Autre sytèmme de virtualisation

- Big Data

- Contribution projets communautaires



Mes compétences :

Virtualisation

Logiciel libre

Datacenter

VMWare

Supervision

Linux

Firewall

Datacore

Python

Windows

IP

Docker