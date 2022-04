Directeur de l'organisme de formation IDETIC, Jean-François Ferraille est également auteur d'ouvrages spécialisés «collectivités locales ».



Il travaille sur la thématique communication publique et tic (technologies de l'information et de la communication) depuis une quinzaine d'année.



Titulaire d'un DEA « Enjeux sociaux et technologies de l'information et de la communication » et d'un DESS d'ingénierie culturelle, il est aussi intervenant à l'Ecole Nationale des Chartes.



www.jean-francois-ferraille.com



www.idetic.fr



Mes compétences :

TIC

Usages des TIC

Web 2.0

Politique du handicap

Elearning

Accessibilité numérique

Moodle

Web social

e-Marketing