Isabelle PIOT

Diplômée de l’EM Normandie, après 12 années passées dans la communication et le marketing opérationnel, je m'investis depuis 16 ans dans la direction d'associations et établissements médico-sociaux, dans l'accompagnement des personnes en transition professionnelle, et dans le développement de projets RH à fort impact social et humain.



Je deviens responsable d'une Entreprise d'Entraînement Pédagogique à Dammarie-les-Lys (77) en 99. Il s'agit d'un concept innovant de formation par simulation au poste de travail dans le domaine Tertiaire, où les résultats d'insertion sont excellents (60% en CDI après 4 mois de formation). Une vraie révélation !



Puis, je prends la direction de Partage 77 à Avon, un ensemblier d'Insertion (600 salariés pour 75 ETP dont 23 permanents, 600 demandeurs d'emploi accompagnés, 10 établissements, 2 M€ de CA en progression de 25% après mon arrivée) : SAP, accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RMI, prestations de bilans pour l'ANPE, 2 ateliers d'insertion. Très orientée Développement, je mets en place de nouveaux projets avec soutien du FSE : Accueil Emploi à Bois-le-Roi, projet innovant pour la Garde d'enfants, mutualisation de moyens entre associations...



Depuis 2007, je m'implique dans un nouveau secteur d'activité, celui du Handicap. J'intègre Les Amis de l'Atelier, où pendant 2 années extraordinaires, je vis en binôme de direction le quotidien de 2 ESAT, d'un important IME de 250 salariés, puis de la MAS de Nemours en phase d'ouverture (handicap psychique, polyhandicap). J'y suis particulièrement responsable des Ressources Humaines, des services généraux et informatiques, du service Admissions et Procédures, de la réorganisation d'activités.



Depuis 2001, j'ai renforcé mon implication bénévole et associative : j'ai été présidente de l'association des Diplômés de l'ESC Le Havre, du Comité 77 des Associations Intermédiaires, puis trésorière de l'Association Chantier École Ile-de-France (Chantiers d'insertion). En 2005, j'ai co-fondé Groupie - groupement des innovateurs pour l'emploi - avec T.du Bouëtiez (en charge de la Solidarité au CG77) et A. Nedja (Medef 77). J'ai franchi une nouvelle étape en créant fin 2009 l'association La suite dans les idées, et un nouveau concept économique : les Franchises Solidaires. Il s'agit d'utiliser le process et l'effet de levier de la franchise pour modéliser et faciliter l'installation de petites entités économiques créatrices d'emplois (quelques projets : SESAME dans le 77, cafés-tricots Agathe Jersey en Limousin, Solicoo dans le Calvados).



Je m'intéresse à la recherche de nouvelles formes de remédiation aux ruptures de parcours professionnel, à la modélisation économique pour relocaliser des emplois. Suite aux Élections Législatives de 2012, nous avons, avec un groupe d'entrepreneurs, tenté de proposer de développer un Pôle Territorial de Coopération Économique en sud 77 après la fermeture de l'usine Prevent Glass. Au sein de la SCIC La Fabrique d'Emplois, dont je suis devenue gérante, nous développons des activités d'innovation sociale, principalement tournées vers la re création d'emplois et "l'in-placement".

C'est ainsi qu'en 2014, notre action auprès du Gouvernement et des organes de la procédure a permis la sauvegarde de 400 emplois à Lyon, pour l'usine SITL (ex FagorBrandt). En 2015, La Fabrique d'Emplois est présélectionnée pour LA FRANCE S'ENGAGE.



Pour réaliser ces actions bénévoles, j'ai choisi de travailler depuis 2009 sous forme de missions longues en CDD dans divers ESMS -- > En 2009/10, attachée de direction chez VIVRE (handicap psychique). -- > En 2011, directrice adjointe, management de transition au CRP Jean Moulin (centre de réadaptation professionnelle). -- > En 2013/14, conseillère en reclassement professionnel à l'APAS-BTP.



Toujours militante engagée pour l'Emploi, je viens d'être recrutée par AURORE comme chef de service d'un centre d'hébergement d'urgence à Paris. C'est un honneur pour moi, au travail !



