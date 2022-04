Isabelle PIOT

De formation tournée spécifiquement vers le domaine de la communication avec un BTS Communication, une Licence et une Maitrise "information et Communication", j'ai terminé mon cursus avec un diplôme de Master 2 Professionnel "Information et Communication", spécialité "Management de la Communication dans les Organisations de Services aux Publics".



Depuis, j'ai travaillé pour des collectivités locales et pour la RATP (12 mois). J'y ai acquis une meilleure connaissance des organisations de services publics. J'ai pu découvrir les préoccupations et des moyens qui leur sont propres en matière de communication.



Enfin,au cours de ces 6 dernières années, j'ai intégré diverses agences de communication, de relations presse, relations publiques ou encore d'événementiels.



Actuellement, je travaille dans l'animation de Réseaux Sociaux (gestion de plates formes internet et de la communication, organisation de journées de formation).



Mes compétences :

Adaptation

chargée de communication

Communication

dynamique

Ecoute

Fiable

Motivée

Relationnel

Sens de l'adaptation

Sérieuse