Karine MEUNIER

Chef de projets en Communication

Média et Hors-Média

BtoB et BtoC



Je bénéficie de 9 ans d'expérience professionnelle en conduite de projets dans le domaine de la communication et du marketing.



Mes principales compétences :



CONDUITE DE PROJETS

- Rédaction de cahiers des charges, briefs, plannings, rapports d'activité, reportings...

- Gestion d'appels d'offres

- Coordination, animation de réseau et de réunions en groupes de travail

- Suivi des relations avec les prestataires (agences de communication/marketing, institut d’études, imprimeurs, graphistes, etc.), les partenaires (administrations, entreprises, associations, etc.) et les élus

- Gestion administrative et budgétaire



COMMUNICATION

- Communication corporate et promotionnelle : définition et mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de communication, veille, création des supports (plaquettes, flyers, affiches, présentations, argumentaires, PLV, vidéos, etc.)

- Relations publiques/Partenariats : prospection, suivi administratif et juridique

- Communication évènementielle : conception et organisation logistique et administrative d’évènements (séminaires, formations, colloques, salons, animations)

- Relations presse : rédaction de communiqués et dossiers de presse, création de revues et de fichiers presse, suivi des journalistes

- Communication digitale : production et supervision éditoriale et iconographique, mise à jour de sites internet et animation des réseaux sociaux





Mes compétences :

Communication

Gestion et administration

Conduite de projets