Karine MEUNIER

Une expérience de 18 ans en Gestion / Finance au support d'équipes opérationnelles :

5 ans comme Contrôleur de Gestion industriel et commercial notamment dans un groupe canadien (utilisation de l'anglais comme langue de travail).

12 ans comme Responsable Administratif et Financier au sein d'une Direction Régionale en charge du Contrôle de Gestion et du Credit Management (Secteur des Services Telecom & Informatique).



Mes compétences :

Management d'équipes

controle de gestion

credit management