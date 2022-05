Pauline BLUGEON REGNERY

Forte de six ans d’expérience en communication événementielle, digitale et community management, mon parcours m’a amenée à élaborer des plans de communication et à mettre en œuvre les actions associées du brief jusqu’à la livraison des éléments, tout en pilotant les prestataires (agences, imprimeurs, routeurs, etc.). Parallèlement, mes fonctions m’ont amenée à gérer les budgets alloués et à maîtriser les délais.

Mes expériences ont profondément enrichi mes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que mon sens de l’organisation, et ont forgé mes connaissances des techniques et outils de communication.



Arrivée en 2016 à Poitiers, je suis désormais Chargée de communication au Crédit agricole Touraine-Poitou.

Précédemment Responsable de réseaux Sociaux pendant 4 ans, j'animais plusieurs réseaux de près de 2000 membres, notamment sur le thème de l’accueil et la relation aux usagers et des TIC. Ma mission consistait à organiser des actions de communication pour informer les clients de mes réseaux et j’organisais des formations et événements tout au long de l’année, cultivant ainsi créativité et réactivité. Précédemment Chargée de communication au centre de formation de SNCF Voyages, j’accompagnais les chefs de projets dans leurs communications via la réalisation de supports tels que des affiches, flyers et newsletter.



Enfin, pour parler plus personnellement de moi, j’ai une véritable passion pour l’art de la table et la gastronomie qui occupent mon temps libre puisque gourmande et cuisinière. Mes centres d’intérêts me portent également vers la nature qui est une préoccupation familiale ainsi que mon attachement pour ce territoire qui me conduit aujourd’hui à revenir dans ma région natale. .



Au plaisir de vous rencontrer!



Mes compétences :

Conduite du Changement

Chargée de Communication

Management de Projet

Gestion de communauté

Communication

Community management

Relations Presse

Animation site web

Gestion de projet

Evénementiel

Gestion relation usager