Les Beaux Matins GITES DE RÉCEPTION ET DE SÉJOUR

Pour un prochain week-end ou séjour, nous vous proposons un grand gite avec salle de réception et l'hébergement de vos invités jusqu'à 45 personnes.



Le hameau est situé entre campagne et bord de mer, non loin des ports de plaisance d'Arzal et de la Roche Bernard, au coeur du pays de Rhuys Vilaine, aux portes du golfe du Morbihan et à quelques kilomètres des marais de la Brière.



Vous y trouverez tout le confort, de bons lits, des espaces confortables et bien équipés, un lieu convivial et des services sur mesure pour satisfaire tous vos projets. Vous disposez de tout l'équipement utile à la réussite de votre séjour. Tout est compris.



CONTACT : lesbeauxmatins@gmail.com

WEB : http://lesbeauxmatins.chezvotrehote.fr/



Merci. A bientôt en Bretagne Sud.

Françoise et Alain

Gites Les Beaux Matins à Marzan (56130)

Destination Morbihan - Bretagne Sud



Anniversaire - Mariage - Fête familiale - Retrouvailles entre Amis - Départ en retraite - Cousinade - Enterrement de vie de garçon ou de jeune fille - Surprise - Anniversaire de mariage - Regroupement - Réunion de famille - Week-end sportif - Randonnée - Activité nautique - Séjour vacances - Réunion séminaire - ......