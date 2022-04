Karine LEHERISSE

Diplômée de l’École de Management du Havre, mon expérience professionnelle s’est enrichie d’expériences diverses et variées. Tout d’abord dans le marketing au sein d’une enseigne de distribution spécialisée en tant que chef de produits ( COFFEA SAS) , puis dans le management d’une équipe commerciale de 4 personnes dans le département Equipement industriel ( ETI ) , enfin dans les achats, en charge de la gestion des frais généraux et de familles de produits tels que l’outillage manuel, l’équipement d’atelier, le consommable industriel, les outils coupants et le sablage.



Mes compétences :

Achats

Management

Négociations fournisseurs

Rigueur

Travail d'équipe

Implication

Partenariat fournisseur

Capacité de persuasion

Sens de l'analyse