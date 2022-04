Cyril CORDIER

Madame, Mademoiselle, Monsieur,





Dans le circuit professionnel depuis plus de dix ans et étant convaincu que notre avenir nous appartient, j'ai décidé de tout mettre en oeuvre pour trouver ma voie.



En effet, après une orientation vers les métiers de la restauration, deux ans d'apprentissage suivi d'une expérience en tant que responsable de salle, puis diverses missions dans l'industrie automobile. J'ai entrepris, il y a trois ans, de reprendre mes études et de m'orienter vers les métiers de la vente, qui pour moi était une évidence. Pour se faire j'ai suivi une formation du CLPS en 2011 : vendeur spécialisé en magasin, dont j'ai obtenu le diplôme avec succès en 2012. À la fois théorique et pratique, celle-ci m'a permis d'acquérir toutes les connaissances et la pratique dont j'avais besoin.



Armé de cette qualification, j’ai obtenu mon premier emploi chez Castorama, en tant que conseiller de vente. Celle-ci m’a permis de développer les compétences de bases d’un métier de vendeur, à savoir :

- le contact et l’écoute des besoins et des motivations des clients,

- les solutions techniques et commerciales à lui apporter,

- la logistique et l’organisation sur le terrain.



Cette expérience renouvelée sur deux ans m’a permis d’envisager le projet professionnel suivant: devenir négociateur technico-commercial, afin de continuer à acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la vente.



Actuellement au clps de rennes, pour valider le titre professionnel de négociateur technico-commercial, je recherche une entreprise dans laquelle je peux acquérir, développer de la technique mais également mettre en pratique les méthodes acquises au cours de ma formation, mener des actions au sein de celle-ci pour que mes objectifs deviennent des compétences, à savoir:

- prospecter, présenter et négocier une solution technique.

- Gérer et optimiser l'activité commerciale sur un secteur géographique déterminé..



Pour toutes information, n'hésitez pas, je reste joignable au numéro indiqué dans mon profil.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette présentation et je vous prie de croire en l’assurance de ma parfaite considération.



CORDIER Cyril



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint